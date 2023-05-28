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Giriş Tarihi: 28.5.2023 09:37 Son Güncelleme: 28.5.2023 10:02

Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" sözlerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına da yer verildi.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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