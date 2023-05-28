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Giriş Tarihi: 29.5.2023 04:56

Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun" ifadesini kullandı

AA
Başkan Erdoğan’dan ’Türkiye Yüzyılı’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

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Başkan Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı
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