Canan Kaftancıoğlu’ndan provokasyon

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim güvenliğini sağlayan polis ve jandarmayı 'Yüzlerine tükürün' sözleriyle hedef gösterip yeni bir provokasyona imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterirken, "Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca ses çıkarmıyor" ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada ise Kaftancıoğlu'nun kahraman polise ve jandarmaya ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma iftiralarda bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyor, müfteriye iade ediyoruz. Dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Kaftancıoğlu'nun tıynetini ortaya koymaktadır" denildi.