AK Parti adına düzenlenmiş sahte müşahit kartıyla yakalandı

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde bulunan Ahmet Perihan Demirok İlköğretim Okulunda kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan Osman Batuhan Şimşek'in oyununu okulda görevli polis bozdu. Yapılan incelemelerde Şimşek'in o okulda AK Parti'nin veya herhangi bir partinin bir temsilcisi olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan CHP destekçisi Şimşek'in sosyal medya hesaplarında birçok FETÖ'cu hesabı takip ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hakaret benzeri paylaşımları beğendiği ve paylaştığı, Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu paylaşımları ise beğendiği ortaya çıktı. Şimşek'in sosyal medyada müşahitlik için yazıştığı Ş.A'nın babasının ise FETÖ'den ihraç astsubay olduğu öğrenildi. Müşahitlik kartını kendi düzenlediği ve kartın 14 Mayıs'taki seçimlere ait olduğu öğrenilen Şimşek'in 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.