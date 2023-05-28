CHP’nin önde olduğu illerde bile Erdoğan oyunu arttırdı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre oyların yarısından fazlasını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi göğüsleyen isim oldu. Seçimin sonucu belirleyen milliyetçi seçmenlerin oyunu büyük oranda almayı başaran Erdoğan ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce olduğu Güneydoğu ve Doğuanadolu illerinde dahi oylarını ortalama yüzde 3 ile yüzde 4 oranında artırdı. İşte Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illerde Erdoğan'ın ilk tura göre artan oy oranları.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU İLLERDE OYUNU ARTIRDI

Bitlis'te ilk turda 46.45 oranında oy alan Erdoğan 49.94 oldu. Aynı şekilde Erdoğan'ın Mardin'de 32.2 olan oy oranı ikinci turda 34.9'a çıktı. Diyarbakır'da ilk turda 26.4 olan Erdoğan'ın oy oranı 28.5'e yükseldi. Şırnak'ta 21.8 oy oranına ulaşan Erdoğan'ın oyu 23.8 oldu. Kılçdaroğlu'nun önce olduğu Batman'da yüzde 30 oranında oy alan Erdoğan ikinci turda oyunu 32.2'ye yükseltti. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu Siirt'te ilk turda yüzde 41.5 oy olan Erdoğan burada da yüzde 3 artışla oranı 44.5'e yükseltti. Hakkari'de ilk turda yüzde 24.6 oy alan Erdoğan oyunu yüzde 28'e yükseltti.

IĞDIR'DA OĞAN ETKİSİ

Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ilk turun cumhurbaşkanı adaylarından olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da Erdoğan'ın oy oranı ilk tura göre arttı. 14 Mayıs'ta yüzde 25.2 oy alan Erdoğan Sinan Oğan etkisiyle oyunu yüzde 33.1'yükseltti.

KARS'TA OYUNU YÜKSELTTİ

Kılıçdaroğlu'nun yine önde olduğu illerden olan Ardahan'da ilk turda yüzde 39 oy alan Recep Tayyip Erdoğan bu oranı ikinci turda yüzde 42.3'e yükseltti. Karsta'da aynı şekilde yüzde 39 oy alan Erdoğan ikinci turda oyunu 43.7'ye yükseltti. Ağrı'da ilk turda 31.7 olan oy oranını Erdoğan ikinci turda 34.7'ye yükseltti. Van'da 35.6 olan oy oranını Erdoğan 38.5'e yükseltirken, Muş'ta 39.1 olan oyunu 42.4'e yükseltti.