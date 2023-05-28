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Giriş Tarihi: 28.5.2023 20:13 Son Güncelleme: 28.5.2023 20:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" dedi.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır

Oktay, Twitter hesabından seçim sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye Yüzyılı başlamıştır
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