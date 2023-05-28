Defne Hastanesi 5 günde 4847 vatandaşa hizmet verdi

Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde vatandaşa sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor.Açılışı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Hatay Defne Devlet Hastanesi 5 günde 4847 vatandaşa hizmet sundu.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 21 Mayıs'tan bu yana sağlık hizmetini eksiksiz sürdürüyor.Modern tıbba uygun cihazlarla donatılan hastane, vatandaşlarla birlikte hekimlerden de tam not aldı. İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastane kadrosunun hasta sağlığı için canla başla çalıştığını kaydetti. Sağlık hizmetini eksiksiz alan Defne halkı da "Allah, Başkan Erdoğan'dan razı olsun. Verdiği sözlerin hepsini yerine getirdi. Gecegündüz çalıştılar ve hastaneyi bize sundular. Daha önce ilçemizde hastanemiz yoktu. Bizler için çok büyük kolaylık oldu" dediler.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından "Defne'de hastane yoktu. İlk hastanesine 60 günden erken bir sürede kavuştu. Defne halkı için verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini vermek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.Kardiyoloji Uzmanı Barış Kavvasoğlu kendisinin de Hataylı olduğunu, daha önce Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığını ifade ederek, "Asrın felaketinden sonra da tayin istemeyip hemşehrilerine sağlık hizmeti vermek için burada kaldım. Çalıştığım hastane zarar gördü. Sağlık Bakanlığının UMKE ekipleri tarafından çadır hastane kuruldu. Bizler de orada görev yapmaya çalıştık. Buradaki şartlarımız çok iyi" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Mart'ta temeli atılan ve 21 Mayıs'ta açılışı yapılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinde polikliniklerin olduğu alanda eczane kuruldu. Defne Devlet Hastanesi bünyesinde açılan eczaneden hastalar ilaçlarını ücretsiz temin edebiliyor. Haftanın her günü 24 saat açık olan eczanede hastalar, muayene olduktan sonra hekimlerinin yazdığı ilaçları ücretsiz alabiliyor. AA