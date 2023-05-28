Deprem bölgesinden dünya birinciliğine

Asrın felaketinin sarstığı illerden Gaziantep dünyanın en saygın uluslararası mühendislik yarışmasında Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Gaziantepli liseli öğrenciler, ABD'de düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.64 ülkeden bin 638 öğrencinin toplam bin 307 projeyle katıldığı yarışmada, SANKO Koleji öğrencileri, hem kimya alanında dünya birinciliği hem de Sigma Xi (The Scientific Research Honor Society Third Physical Science Award) özel ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.SANKO Koleji proje danışmanı öğretmeni Özgül Güner rehberliğindeki öğrenciler Ekin Asyalı ve Sude Naz Gülşen, kendilerini dünya birinciliğine taşıyan "Vücutta ve İçeceklerde Bulunan Yabancı Maddelerin Tespitini Yapabilen Akıllı Hidrojel Sentezi ve Hidrojelli Bileklik Tasarımı" projesinin üzerinde 2 yıl boyunca çalıştı. 11 ilimizi vuran depremin yol açtığı acılara rağmen yılmadan çalışmaya devam ettiler.Proje hakkında konuşan Sude Naz Gülşen, proje ile farklı belirteçlerin karışımlarını oluşturduktan sonra bu belirteçlerle sodyum aljinat tabanlı hidrojeli sentezleyip içine entegre ettiklerini vurguladı.Gülşen "Böylece çok az miktardaki uyuşturucu maddeyi tespit eden bir hidrojel sentezi yaptık. Bu sayede uyuşturucu tespitinde farklı bir materyal eldesi sağladık" dedi.Ekin Asyalı ise; "Zor bir süreç oldu ama hem derslerimize çalışarak hem de projemizi geliştirerek süreci aştık. Gaziantep ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmak çok gurur verici. Başarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerle gurur duyduğunu belirterek başarı dileklerini iletti." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde dünya birinciliği kazanan öğrencilerle bir araya gelerek projelerini bizzat kendilerinden dinlediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elde ettiğiniz başarıyla ülkemiz adına gurur duydum. Başarılarınızın devamını diliyorum" diyerek öğrencileri kutladı.