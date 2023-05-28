Erdoğan’dan şehit ve gazi çocuklarına bisiklet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Gaziantep ziyaretinde şehit ve gazi çocuklarına hediye edilmesini istediği bisikletler sahiplerine ulaştı. Gaziantep Valiliği üzerinden dağıtımına başlanan 495 bisikletin yüzde 80'i hak sahiplerine ulaştırıldı. Geçen pazar Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan Başkan Erdoğan, ilde sporu teşvik etmek amacıyla belediyelerin başarılı öğrencilere bisiklet dağıtımı yaptığını öğrenince, Gaziantep genelindeki tüm şehit ve gazi çocuklarına da bisiklet hediye edilmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın kentten ayrılmasının ardından, temin edilen bisikletler Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tarafından tüm ilçeler dahil olmak üzere 495 şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmaya başlandı.