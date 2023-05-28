Yaşlı karı koca oy kullanmaya ambulansla geldi

Amasya'da yaşayan 78 yaşındaki Bekir ve eşi 73 yaşındaki Dudu Ülker vatandaşlık görevi olan oy kullanmaya ambulansla geldi.

Yürümekte zorluk çeken yaşlı çift Cumhurbaşkanı seçimi için oyunu kullanacakları Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesine Ambulansla getirildi. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla okula getirilen Ülker çifti yine ekiplerin yardımıyla oyunu kullanacağı salona getirildi. Sağlık ekipleri kendisini bir an olsun yalnız bırakmazken, bu sayede yaşlı çift oylarını kullandı.

Oyunu kullanan Ülker çifti yine sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu sandığa attı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla okuldan çıkarılan Ülker çifti yine ekiplerin yardımıyla ambulansa bindirilerek evlerine götürüldü.

78 yaşındaki Bekir Ülker, "Ambulansla geldim, sağolsunlar getirdiler. Bende oyumu kullandım. Allah hayırlı uğurlu etsin."

73 yaşındaki Dudu Ülker, "Ne diyeyim işte bende böyleyim işte. Bir şey diyemiyorum. Oyu kullandık gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ülker çifti yine sağlık ekiplerinin ambulansa bindirmesiyle evine kadar götürüldü.