15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kutlama pankartı... ’Yine Reis yeniden Reis ’ yazıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı.





15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı | Video





Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.