Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kutlama pankartı... 'Yine Reis yeniden Reis ' yazıldı
Giriş Tarihi: 29.5.2023 13:13 Son Güncelleme: 29.5.2023 13:50

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kutlama pankartı... 'Yine Reis yeniden Reis ' yazıldı

Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması üzerine gece boyunca kutlamalar yaşandı. Kutlama yapan vatandaşlar sokaklara akın etti. Konvoy halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçenler meşale yakarak kutlama yaptı. Ortaköy sahilinden, kutlamalar eşliğinde havai fişeklerin atıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kutlama pankartı... ’Yine Reis yeniden Reis ’ yazıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından bir araya gelen grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, önceden hazırladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilot montlu fotoğrafının bulunduğu "Yine Reis, Yeniden Reis" yazan posteri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı | Video



Kutlama yapanlar daha sonra posteri bulunduğu yerden alarak köprüden ayrıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kutlama pankartı... 'Yine Reis yeniden Reis ' yazıldı
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