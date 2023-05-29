İşte 28 Mayıs seçiminin kazanan ve kaybeden anket şirketleri...

SEÇİM SONUCUNA YAKIN ANKETLER!

KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 24-26 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankette ise Erdoğan için yüzde 53, Kılıçdaroğlu için yüzde 47 oy oranında oya ulaşacağını açıkladı.

Aksoy Araştırma ise 24-26 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankette ise Erdoğan için yüzde 53, Kılıçdaroğlu için yüzde 47 oranında oy alacağını ifade etti.

Metropoll ankette kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın yüzde 53.7, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.3 oranında oy alacağını belirtti.

Panorama TR ise Erdoğan'ın yüzde 53,3 oy oranına ulaşacağını, Kılıçdaroğlu'nun ise 46,7'de kalacağını açıkladı.

ASAL Araştırma'nın ikinci tur seçimi için yaptığı anket sonucuna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı.