İşte 28 Mayıs seçiminin kazanan ve kaybeden anket şirketleri...

28 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oy oranına ulaşırken, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oy oranında kaldı. Seçim öncesinde yapılan anketler ise yine yanıltıcı oldu. Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde önde gösteren anket şirketleri bu seçimde de sınıfta kaldı. Başkan Erdoğan'ın oy oranını bilen bazı anket şirketleri ise seçim sonucuna yakın anket sonuçlarına ulaştı. Bazı araştırma şirketleri ise 14 Mayıs seçimleri sonrasında anket çalışması yapmadı. İşte anket şirketlerinin verileri...
KILIÇDAROĞLU'NU ÖNDE GÖSTERDİLER
14 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi öncesinde yaptığı anket araştırmasını ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" diyerek duyurmuş, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,7 gösterirken, Başkan Erdoğan'ın yüzde 44,2 alacağını açıklamıştı. ORC'nin 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 51,4 gösterilirken, Erdoğan'ın ikinci tur seçiminde yüzde 48,6 oy oranında kalacağı belirtildi.
Alf Araştıma şirketinin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikini turu öncesi 25-26 Mayıs'ta yaptığı son ankette ise yine Kılıçdaroğlu yüzde 50,3 oy oranıyla yüksek bir oy alacağı söylenirken, Erdoğan'ın yüzde 49,7'de kalacağı belirtildi.
Area Araştırma'nın ikinci tur seçimleri için 24-25 Mayıs'ta yaptığı anket araştırmasına göre Kılıçdaroğlu yüzde 50,6 oy oranına ulaşacağı sonucu paylaşılırken, Erdoğan'ın ise yüzde 49,4'de kalacağı açıklandı.
SONAR, ikinci tur seçimleri için 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankette seçimin ikinci tura kalması halinde "Kime oy verirsiniz?" soruna verilen yanıtlara göre Erdoğan'ın yüzde 52,1 oranında oy alacağını, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,9 oranında oy alacağını öngördü.
MAK Danışmanlık kararsız seçmenin araştırmaya dâhil edilmediği anket sonucunda Erdoğan'ın yüzde 52,3'e ulaşırken, Kılıçdaroğlu yüzde 47,7 oy oranında kaldığı öngörüldü.
HBS anket araştırma sonucunda ikinci turda Erdoğan'ın yüzde 52.3 oy oranına ulaşacağını, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 49,7 oy oranı alacağını tespit etti.
Türkiye Raporu anket çalışmasında Erdoğan'ın yüzde 51.9 oy oranına ulaşacağını açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun 48,1 alacağını belirtti.
SEÇİM SONUCUNA YAKIN ANKETLER!
KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 24-26 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankette ise Erdoğan için yüzde 53, Kılıçdaroğlu için yüzde 47 oy oranında oya ulaşacağını açıkladı.
Aksoy Araştırma ise 24-26 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankette ise Erdoğan için yüzde 53, Kılıçdaroğlu için yüzde 47 oranında oy alacağını ifade etti.
Metropoll ankette kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın yüzde 53.7, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 46.3 oranında oy alacağını belirtti.
Panorama TR ise Erdoğan'ın yüzde 53,3 oy oranına ulaşacağını, Kılıçdaroğlu'nun ise 46,7'de kalacağını açıkladı.
ASAL Araştırma'nın ikinci tur seçimi için yaptığı anket sonucuna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.4 ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 46.6 çıktı.