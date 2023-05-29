AK Partili Saygılı’dan balkon konuşması ve ’2024’ mesajı: Artık İzmir’in zamanı geldi!

Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına giderken, sandıkların kapanması ile birlikte gözler sandıklardan çıkacak sonuçlara çevrilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden ipi göğüsledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası Ankara'ya doğru yola çıkmadan önce gelen vatandaşlara seslenerek 'zafer' konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası AK Partiye gönül veren vatandaşlar yollara çıkarken kentin cadde ve sokaklarında uzun konvoylar oluştu. AK Partili seçmenler daha sonra AK Parti İzmir İl Binası önünde bir araya geldi.

İZMİR'DE BALKON KONUŞMASI

Cumhurbaşkanının zafer konuşması sonrası ise AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, HÜDAPAR ve BBP İzmir İl Başkanı parti binasında bulunan balkondan kutlamaya gelen vatandaşlara seslendi.

'TÜRKİYE KAZANDI'

Balkon konuşması yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün tüm dünyaya demokrasi dersi verdik. Bugün senin iradenin senin kararının zaferi, bugün büyük Türkiye'nin zaferi, bugün Türkiye Yüzyılı mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın siz dava arkadaşlarının zaferi. Gururluyuz. Sevinçliyiz. Tarihe tanıklık ediyoruz" dedi.

'İZMİR İLE DALGA GEÇİYORLAR'

2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere de vurgu yapan Saygılı, "İzmir, bu gece dağlarında demokrasi çiçekleri açtı. 29 Mayıs İstanbul'un fethi. Bugün 28 Mayıs'ta gönüllerin fethedildiği bir gün oldu. Şimdi bizde rehavet yok bir zaferden diğer zafere koşma zamanı. İzmir yüzyılının da başlama zamanı. Artık İzmir zamanı geldi. Atalarımız ne demiş, 'Lafla peynir gemisi yürümez.' İzmir'in hakkını alacağız. İzmir'le adeta dalga geçiyorlar. Yahu el insaf onlar bugüne kadar milletimize hangi sözü tuttular. Yollarımız delik deşik, körfez kokuyor değil mi? Trafik her gün kitleniyor değil mi? Her yağışta İzmir'i seller basıyor mu? Bu gidişata 'dur' diyecek miyiz? İzmir'in beklediği hizmete kavuşturmaya var mısınız? Aylardır iktidar hayali gören Bay Kemal boş söz söyler; bizim Reis son sözü söyler. Biz 21 yıldır kardeşlik hukukunu verdik mi? Verdik. Biz savunma sanayinin hakkını verdik mi? Biz sağlığın hakkını verdik mi? Biz dış politikanın, memurun, işçinin, emeklinin hakkını verdik mi? Desteklerinizden dolayı İzmir'imize teşekkür ediyorum. Daha fazla İzmir ve daha fazla özgür hissedeceği ilk günüdür bugün. Kime oy vermiş olursa olsun kardeşlerimizin bayramıdır bugün. Bugünden sonra zorluğumuz daha da arttı. 2024 seçimleri için ayrı bir sorumluluk yükledi." diye konuştu.

'DOĞRULUK, KARDEŞLİK, BİRLİK VE BERABERLİK KAZANDI'

Balkon konuşması yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da "Bugün bayrak, vatan, Karabağ, Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, dünya mazlumları kazandı. Siyonistler, Avrupa, ABD ve Kandil kaybetti. Bugün terörle yan yana duranlar, kumpasçılar kaybetti. Kasetçiler, iftiracılar, yalan ve fitne kaybetti. Doğruluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik kazandı. Velhasıl bugün Türkiye kazandı. Yarından itibaren kolları sıvayıp 2024 seçimleri için kolları sıvıyor muyuz?" dedi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, seçimi herkesin kazandığını söyledi. Bursalı, "Onlar inlerinden biraz zor çıkar artık. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Öyle bir kazandık ki kimse kaybetmedi. Herkes kazandı" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise hizmet etmek için canla başla çalışacaklarını söyledi. Çankırı, "Kaldığımız yerden hep beraber devam edecek miyiz? Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'im yine sahip çıktı. Onu en güzel şekilde tercih etti" ifadelerini kullandı.

UMUDUN ZAFERİ

BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ise "Bu güzelliği yaşayan Rabbimize hamdolsun. Bugünkü zafer şehitlerimizin kefenindeki kurumayan kanın zaferidir. Nerede mazlum coğrafyada yaşayan Müslüman Türk varsa onların umudunun zaferidir, yüce Türk milletinin zaferidir. Bizleri Rabbim birlikten, dirlikten ayırmasın" sözlerine yer verdi.

ZAFER SARHOŞLUĞU TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ

HÜDAPAR Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hazar Aşkın ise: "Selam olsun ümmetinin gözü Türkiye'de olan tüm Müslüman kardeşlerimize. Ne kadar sevinsek az. Bu seçimin özelde ülkemize, genelde İslam ümmetine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bize bu sevinci yaşatan Rabbime hamdolsun. Bu seçim bir ümmet seçimiydi. İslam ümmeti seçimiydi. Rabbime şükürler olsun, alnımız akıyla reisimizi tekrar cumhurbaşkanı ilan ettik. Bizler bu sevincimizle beraber mütevazılığımızı, vakarlığımızı, olgunluğumuzu elden bırakmamamız lazım. Zafer sarhoşluğu tuzağına düşmememiz lazım. İslam ümmeti ve özellikle milli ve yerli değerlere sahip olan kardeşler olarak bir araya geldiğimizde bu işi başarabileceğimizi ispat ettik. Biliyoruz ki eğer seçini kaybetseydik ülkemiz 100 yıl geri gidecekti. Ne kadar şükretsek azdır. Bundan sonra değer yargılarımıza bağlı kalmak kaydıyla olgunluğumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz ki 9 ay sonraki yerel seçimde İzmir'i hak ettiği hizmete kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.