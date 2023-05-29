AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 1’i ağır 22 yaralı





Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım, bir süre çift şeritli olarak kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

"YOLDA GİTTİĞİM SIRADA BİR SES DUYDUM..."



Yaralı yolculardan Ertuğrul Ekiz (47), İstanbul Bağcılar'dan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur Seçiminde oy kullanmak için ikamet adresleri olan Ordu'ya gittiklerini, dönüş yolunda mola verdikten sonra sürücünün değiştiğini ve bir süre sonra otobüsün TIR'a arkadan çarptığını söyledi.