Ayasofya Camii’nde İstanbul’un fethinin yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi

"İSLAM ŞEHRİ OLARAK İSTANBUL, BÜTÜN DÜNYAYA İLAN EDİLDİ"

Erbaş, "1453 yılında, Fatih Sultan Mehmet'e fetih nasip oldu. İşte o fetihten sonra İstanbul bir İslam şehri oldu. Ayasofya camiye çevrilerek, Akşemseddin Hazretleri'nin minberde hutbesiyle İslam şehri olarak İstanbul, bütün dünyaya ilan edildi." diye konuştu.

Ayasofya Camisi'nin, İslam ve insanlık tarihinde önemli bir yerinin olduğunu anımsatan Erbaş, "481 yıl boyunca burada fetihten itibaren Müslümanlar birlikte kıyama durdu. Birlikte rüku etti, birlikte secde etti. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 yılında elhamdülillah yeniden ibadete açıldı. Cenabıhak, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun sayesinde bugün burada hep birlikte ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz. Rabb'im kendisine hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı | Video

"GENÇLERİMİZLE, ÇOCUKLARIMIZLA KALBİMİZ CAMİLERE BAĞLI OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları söyledi:

"Cemaatle namaz her dem kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. O yüzden 86 yıllık özlemden sonra Ayasofya Camisi'ni her vakit doldurmaya gayret edelim inşallah. Çünkü müminlerin buna ihtiyacı var. Birlikte rükuya, birlikte kıyama, birlikte secdeye ihtiyacımız var. Gençlerimiz camilerimizi neşelendirsin. Efendimizin çok önemli bir müjdesi var.