Bahçeli: Türk milleti bugün tarih yazdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi:: Türk milleti bugün tarih yazmış, kutlu varlığına, müstesna hedeflerine, müstakbel ve muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır. Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır. Türk demokrasi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte, seçime katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına da işaret etmiştir. İstanbul'un fethinin bir gün öncesinde, aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukuyla var oluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.Ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkâr siyasetine prim vermemiştir, yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü taçlanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ilk adım doğru adamla, cumhurun bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten ve samimiyetle kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır.