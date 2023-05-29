Bakan Mustafa Varank: “İstifa etsen mi artık, ne dersin?”

28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy oranında kaldı.

"İSTİFA ETSEN Mİ ARTIK, NE DERSİN?"

12. Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu belirlendikten sonra Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklama merak konusu oldu ancak yaptığı açıklamada istifa yerine "Mücadeleye devam!" mesajı paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde başarısız olan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Twitter adresini eklediği açıklamada Bakan Varank, "İstifa etsen mi artık, ne dersin?" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada birçok vatandaş da Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyor.