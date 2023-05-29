CHP’li Hamzaçebi’den Kılıçdaroğlu’na üstü kapalı istifa çağrısı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinden Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası gözler muhalefete çevrildi. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu üstü kapalı istifaya çağırdı.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BAŞARILI OLAMADI"

Seçim sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğuna değinen Hamzaçebi şöyle konuştu: "Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur. Buna göre milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır"

"CİDDİ BİR DEĞERLENDİRME ZORUNLUDUR"

Ciddi bir değerlendirmenin zorunluluğuna dikkat çeken Hamzaçebi: "Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan'a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur" dedi.

"GEREĞİ YAPILMADIĞI TAKDİRDE GELECEK BUGÜNDEN KÖTÜ OLACAK"

Hamzaçebi ifadelerini şöyle tamamladı: "Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır"