Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kayseri’de rekor oy! Yahyalı ilçesi yüzde 83,48 ile birinci oldu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk seçimde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan bölgeden yüzde 63.33 oran ve 582.088 oy almıştı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise il genelinde yüzde 27.48 oran ve 252.613 oy elde etmişti.

İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'A REKOR OY

Kayseri'de cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 604 bin 784 oy ile yüzde 67,89'luk orana ulaşırken Kemal Kılıçdaroğlu ise 285 bin 990 oyla: Yüzde 32,11'de kaldı. Kayseri'nin 16 ilçesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan9 birinci çıktı.

YAHYALI İLÇESİNDEN ERDOĞANA'A REKOR OY

Kayseri'nin ilçeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yüzde 83,48 ile rekor oy Yahyalı ilçesinden çıktı. Yahyalı ilçesini yüzde 81.72 ile Hacılar, 76.26 ile Tomarza, yüzde 75.54 ile Özvatan, yüzde 73, 02 ile İncesu, yüzde 68.33 ile de Melikgazi ilçeleri takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 28 Mayıs seçiminde Kayseri'de oyunu yüzde 4,6 oranında artırdı.