Ekrem İmamoğlu’ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu’na ’değişim’ göndermesi! Dikkat çeken çıkış...

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR"

İmamoğlu'nun açıklamasında 'değişim' ifadesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na gönderme olduğu açıkça görülen ifadeler şöyle:

Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs. Bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Fatih oldu. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü de fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Büyük Atatürk diyor ki "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." İstanbul'da benim gibi milyonlarca Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var.