Erdoğan Harran’da rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy oranı aldığı rekortmen ilçeler belli oldu. Erdoğan'ın seçimde en çok oy oranı aldığı 5 ilçe Şanlıurfa, Trabzon, Adıyaman, Sivas, Çankırı illerinden çıktı. Rekor kıran ilçeler arasında zirvenin sahibi yüzde 95.35'lik bir oy oranıyla Şanlıurfa'nın Harran ilçesi oldu. Harran'da 181 sandıkta 39 bin 278 oy kullanıldı. Erdoğan, 39 bin 130 geçerli oydan 37 bin 309 oy alarak yüzde 95.35'lik bir oy oranını yakaladı. Yüzde 4.65 alan Kılıçdaroğlu'na ilçede sadece bin 821 oy çıktı. İkinci sırada bulunan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de 53 sandıkta oy kullanıldı. İlçede 9 bin 887 geçerli oyun 9 bin 353'ü yani yüzde 94.6'sı Erdoğan'a çıktı. Geriye kalan ilçelerin sıralaması ise şu şekilde: Sivas'ın Doğanşar ilçesi yüzde 92.63, Trabzon'un Hayrat ilçesi yüzde 90.66, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi yüzde 90.32.

HER ZAMAN ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ

Rekortmen ilçe Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yüzde 95.35 rekor oyla Erdoğan'ı destekleyen Harranlı hemşerilerine teşekkür etti. Harranlı Mehmet Temelci (60) ise, "Biz Harranlılar olarak rekorumuzu kimseye kaptırmayız. Biz her zaman dünya lideri cumhurbaşkanımızın yanındayız. Diz çöken değil, dik duran dünya liderine oy verdik" diye konuştu.