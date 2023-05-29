Halkın adamı bir kez daha kazandı

Türkiye dün siyasi tarihin en önemli seçimlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu, yüzde 52.16 oy alan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Erdoğan, 14 Mayıs'taki ilk turda yaklaşık 2.5 milyon oy fark attığı Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yine fark attı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47.84'te kaldı. İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti. "İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi burada. Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz" diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:Gerek 14 Mayıs'ta, gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte seçimin sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan müşahitleri, emniyet mensuplarını ve herkesi tebrik ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün de yürütmedeki tercihi kesinleşmiştir. Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizdir. Aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Biz bu çağrıyı laf olsun diye değil tüm kalbimizle yapıyoruz.Bugün rahmetli Menderes'in uğruna canını verdiği demokrasi ve ekonomi hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün Türkiye Yüzyılı müjdesini verme günüdür.Bugün hem kendi vatandaşlarımızın hem de kendi geleceklerini bizimle birlikte gören dost ve kardeşlerimizin zafer ve şükür dualarının arşa ulaştığı gündür. İşte sandıklar kapandı, telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez'den İngiltere'ye, Rusya'ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler.Türkiye'nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler işte bugünü engellemek içindir. Alman dergileri, İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadı mı? İşte onlar da kaybettiler. Aylardır karşımızda kurulan ittifakları gördünüz. Kimlerin kimlerle olduğunu gördünüz. Kimlerin karşımıza dikildiğini gördünüz. Oynanan kirli oyunları gördünüz? Ama ne oldu? Başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Türk milletinin asla zafiyetini yakalama, bulma gibi gayreti içerisine girenler yine kaybedecektir. Son seçimlerde şahit olduklarımız bile milletimizin bu onurlu duruşunu göstermiştir. Milletimizle aramızdaki muhabbet köprüsü böylesine güçlü oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz mesele yoktur.Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tahsis edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında olmayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil elimiz de deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir.Enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil. Biz bu işi yaşadık ve yaptık. Ama bunların böyle bir derdi yok. Yaparsak yine biz yaparız. Faiz 8.5'e indirildi. Enflasyon da inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF kapısında nöbet tutarlar. CHP, IMF'den borç almalısınız diyordu. O sizin işiniz bizim değil. Bunlar İngiltere'ye gidip 300 milyar dolar getirecekmiş. Onlar sana delikli kuruş bile vermezler. Tefeciden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı.Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Güven ve istikrar. Bu iki kavram çok önemli. Hep arkadaşlarımla bunu konuştum. Bununla yola devam edeceğiz.Gabar'da petrol çıktı. Yatarak çıkmadı. Çalışarak çıktı. Daha önce orada Bay Bay Kemal'in dirsek temasında olduğu teröristlerin beton dökmesi sebebiyle petrol çıkaramıyorduk ama şimdi çıkardık. Güneyimizdeki güvenlik tehditlerine karşı terörle mücadelemizi artıracağız. Çok yönlü çalışmalarımızla bunları sınırlarımızdan uzak tutmaya devam edeceğiz. Bay Bay Kemal'in ortakları ne diyordu? 'Biz terör örgütleriyle beraber olacağız.' Bununla kalmadılar. Oradaki petrolü paylaştılar. Kamışlı bunlardan bir tanesidir.Küresel gelişmelerin bozduğu dengeler yeniden kuruluyor. Türkiye'nin bu tabloda çok farklı bir gücü olacak. Hak ettiği yeri de alacak. Güneyimizdeki terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız. Sınırlarımızdan bunları uzak tutmaya devam edeceğiz.Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak dönmesini sağladık. Şimdi Katar'la anlaşma yaptık. Birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edeceğiz.Çıtayı daha yukarı çıkaracak adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimizin beklentilerine karşılık gelen adımları sürdüreceğiz.CumhurbaşkanıErdoğan, 1994'ten bu yana girdiği 12 seçim ile 3 referandumdan zaferle çıktı. İşte Erdoğan ve Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin zaferle çıktığı seçim ve referandumlar:Erdoğan, 1994'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 25'le Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 2002 seçimlerinde yüzde 34.28 oyla iktidar oldu.22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde oyların yüzde 44.07'sini aldı.2007'deki anayasa değişikliği referandumundan yüzde 68.95 oyla başarıyla çıktı.12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49.83 oranında oy aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, oyların yüzde 42.87'sini aldı.10 Ağustos 2014'te yüzde 51.79 oy alarak Türkiye'nin seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı oldu.7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde AK Parti oyların yüzde 40.87'sini alarak birinci parti oldu.1 Kasım 2015'te AK Parti oyların yüzde 49.50'sini oy alarak hükümeti kurdu.16 Nisan 2017'deki referandum ile başkanlık sistemi geldiAnayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.41 'evet' oyu çıktı.Erdoğan, 2018'deki cumhurbaşkanı seçimini yüzde 52.59 oyla kazanarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti yüzde 44 oyla birinci parti oldu.14 Mayıs'ta AK Parti birinci olurken, Erdoğan 28 Mayıs seçiminden zaferle çıktı./ SABAH