İzmir’de küskünlerin sayısı arttı! Küskünler Kılıçdaroğlu’nun söylem değişikliğine inanmadı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Başkan Erdoğan'a karşı girdiği 12. Seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki çoğunluğu Cumhur ittifakına kaptırmasının ardından ağız değiştirmesi İzmirli seçmeni ikna etmedi.

14 MAYIS SEÇİMLERİNE GÖRE KÜSKÜNLERİ SAYISI ARTTI

İzmir'de sandığa gitmeyen seçmen sayısı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 1. Tur seçimine göre arttı. Seçmenin sandığa gitmemesi kentteki katılım oranının da düşmesine neden oldu. İzmir'de ikinci turda seçime katılım oranı yüzde 87.22'ye düştü. İlk turda sandığa 335 bin 534 kişi gitmezken 28 Mayıs seçiminde bu sayı 440 bin 294'e yükseldi. Tüm çağrılara ve partilerin çalışmasına rağmen 104 bin 760 kişi daha sandığa gitmedi. Buca'da ilk turda 41 bin 759 kişi sandığa gitmezken ikinci turda bu sayı 56 bin 295'e çıktı. CHP'nin oy deposu Buca bu alanda birinci oldu. 28 Mayıs seçimlerinde İzmir'de kayıtlı 3 milyon 444 bin 651seçmen bulunurken bunların sadece 3 milyon 004 bin 357'si oy kullanmaya gitti. Bu oylardan 2 milyon 976 bin 369'u geçerli sayılırken sandığa gitmeyen seçmen sayısı ile 440 bin 294 oldu.

Sandığa gitmeyen seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti. CHP'nin oy deposu olarak nitelendirilen Buca'da 56 bin 295, Karabağlar'da 50 bin 863, Bornova'da 41 bin 817, Bayraklı'da 29 bin 710, Konak'ta 41 bin 911, Karşıyaka'da 28 bin 893, Çiğli'de 18 bin 919 olarak gerçekleşti.