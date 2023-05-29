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Giriş Tarihi: 30.5.2023 01:48

Nijerya ve Tanzanya liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik

Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

AA
Nijerya ve Tanzanya liderlerinden Başkan Erdoğan’a tebrik

Tinubu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ı, Türk halkının tam güvenini ve itimadını muhafaza ettiğinin açık bir işareti olan son seçim zaferi dolayısıyla kutladığını belirtti.

Erdoğan'a başarılı bir görev süresi dileyen Tinubu, Türkiye ile Nijerya arasında işbirliğine dayalı bir ilişki kurulmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

Tanzanya Devlet Başkanı Hasan da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı yürekten kutladı.

Hasan, "Tanzanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinde birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Nijerya ve Tanzanya liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik
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