‘Pamuk’ Erdoğan’ın zaferini kutladı

Sarıyer'de Ayazağa İlkokulu'na evinde beslediği kuzusunu getiren Güzel, oyunu kullanacağı sınıfa "Pamuk" ile girdi. Ümmiye Güzel, annesinin Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu iki ay önce sahiplendiğini söyledi. Otobüsle gönderilen "Pamuk" adını verdiği kuzuyu ilk önce istemediğini anlatan Güzel, daha sonra adeta evladı gibi olduğunu belirtti.

Pamuk'un kendisine alıştığını ve ne istediğini önceden anladığını ifade eden Güzel, 14 Mayıs'taki seçimlere de onunla gittiğini, oy kullandığı sınıfı öğrenerek üçüncü kata kadar çıktığını dile getirdi. Güzel, okuldakilerin de kuzuyu sevdiğini, Pamuk'un otobüse bindikleri durağı bildiğini, kendisinden önce durağa koştuğunu belirterek, kuzusuyla aralarında bağ bulunduğunu, bu nedenle 15 gün önce sahiplendirmek üzereyken üzülüp geri aldığını söyledi.

'PAMUK' BU KEZ KUTLAMALARDA

Oy kullanma sırasında gündem olan Pamuk, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle birlikte kutlamalara da katıldı. Sahibiyle birlikte AK Parti bayrağıyla sokağa çıkan 'Pamuk' Erdoğan'ın zaferini kutlayan vatandaşlarında ilgi odağı oldu.