Pınarhisar’dan dünya liderliğine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1994'ten itibaren girdiği her seçimi kazandı. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduğunda, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle iktidar hedefini açıkladı. 3 Kasım 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde siyasi yasaklı olan Erdoğan, parlamentoya giremedi. Mart 2003'te siyasi yasağı kalktıktan sonra Siirt Milletvekili olarak meclise girdi önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu. 21 yıl boyunca 7 genel, 5 yerel, 3 referandum, 3 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hep kazananı oldu.

GÜVEN OYU ALDI

1994'te yapılan yerel seçimlerde yüzde 25'le Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Siirt'te okuduğu bir şiirden dolayı hapse girdi. Aradan geçen zaman sonrası, 2001 yılında AK Parti'yi siyasete kazandırdı. Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ilk defa girdiği 2002 seçimlerinde oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidar oldu. Aynı başarı 2004'teki yerel seçimlere de yansıdı. Bu seçimde oyların yüzde 41,67'sini alarak ikinci seçimden zaferle çıktı. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde yüzde 46,6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin Genel Başkanı olarak 60. Hükümeti kurdu. 21 Ekim 2007'de yapılan referandumda ise halkın yüzde 68,95'i "evet" diyerek anayasa değişikliğini kabul etti.

USTALIK DÖNEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde oyların yüzde 38,39'sini aldı. 12 Eylül 2010'da bir kez daha yapılan referandumda, seçmenlerin yüzde 57,9'u anayasa değişikliğini kabul etti. Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de yüzde 49,8 oy alarak 61. Hükümeti kurdu. Kendi ifadesiyle, "ustalık" dönemi başladı. Ardından 3. köprü, Marmaray, gibi rekor yatırımlara yöneldi.

AK PARTİLİ OLDU

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, oyların yüzde 42,87'sini aldı. Türkiye 10 Ağustos 2014'te bu kez sadece cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Erdoğan, seçimde ilk turda yüzde 51,79 oy aldı. Böylece Türkiye'nin seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı oldu. 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

ZAFER ÜSTÜNE ZAFER

7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 40,87'sini aldı. 1 Kasım 2015'te ise oyların yüzde 49,50'sini alarak iktidarın sahibi oldu. Anayasa değişikliği referandumunda da yüzde 51,41 evet oyu çıktı. 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde yüzde 42,56, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde 52,59 alan Erdoğan bir seçimi daha zaferle sonuçlandırdı.

İLK CUMHURBAŞKANI OLDU

16 Nisan 2017'de kabul edilen anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52,59 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de yüzde 44 alan Erdoğan birinci parti çıkmayı başardı. Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimleri, parlamento olarak kazandı. 22. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Erdoğan, 12.cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti.