Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12.yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

İSTİFA EDER Mİ?



Ancak 2018'de seçimler yine kaybedilmişti. Ve bunun ardından da CHP MYK'sında genel başkan yardımcılarından bazıları değiştirilmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetiminde revizyona gitmişti. Benzer bir tablonun bu seçim sonrasında da olabileceği konuşuluyor. Diğer yandan Kılıçdaroğlu acaba istifa eder mi? Sorusu da dün akşam gündeme geldi.



Ancak Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, parti içine dönük çok net mesajlar verdi. Genel Başkanlıkta kalmaya devam edeceğini, 'yola devam' mesajı ile kamuoyuyla paylaştı. 'Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız' cümlesi oldukça önemliydi.

Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan günün açıklaması geldi. İmamoğlu malum CHP Genel Başkanlığı'nı hesaplayan bir siyasetçi. Bu CHP'de de uzun süredir konuşuluyor. İmamoğlu 'Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık' diyerek doğrudan CHP Genel Merkezi'ne genel başkan olmak istediğinin mesajını verdi.