Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12.yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

EN FAZLA KURULTAY 1 YIL ERTELENEBİLİR



Peki bir kurultay olur mu bu yıl içerisinde? Malum 2020 yılında CHP'de olağan kurultay gerçekleştirilmişti. 2022'de parti tüzüğüne göre 38. Olağan kurultayın yapılması gerekiyordu. Ancak tüzükte şöyle bir madde var: En fazla kurultay 1 yıl ertelenebilir.





Bu maddeden yola çıkarak seçimlerin yaklaşması nedeniyle, parti içinde kavga olmaması için Kılıçdaroğlu kurultayı bir yıl ertelemişti. Bu yıl kurultayın toplanması gerekiyor. Burada da şöyle bir durum var, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurultay sürecini geç başlatarak il ve ilçe kongrelerini 2024 Yerel Seçimleri sonrasına büyük kurultayı gerçekleştirebilir. Bu yönde bazı iddialar konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu yönde planlar yaptığı şeklinde bazı iddialar gündemde. Önümüzdeki süreçte CHP'de kurultay seslerinin daha yüksek sesle dillendirileceği belirtiliyor.