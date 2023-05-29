Haberler Gündem Haberleri Tünelde yanan tır nedeniyle 25 kişi dumandan etkilendi
Giriş Tarihi: 29.5.2023 14:01

Tünelde yanan tır nedeniyle 25 kişi dumandan etkilendi

İzmir’de Bayraklı Tünellerinde alev alan tırdan yükselen dumanlar yardım koşanları ve diğer sürücüleri etkiledi. Olayda ölen olmazken, dumandan etkilenen 25 kişi çeşitli hastanede tedavi altına alındı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tünelde yanan tır nedeniyle 25 kişi dumandan etkilendi

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı.

Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

25 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş da polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçlarla dışarı çıkartıldı. Tünel çıkışında bekleyen ambulans görevlileri vatandaşlara müdahale ederken, vatandaşları kurtarmak için tünele giren kamu görevlisi 5 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yaralılar ambulansla sevk edildikleri çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Alev alan tırdaki yangın kontrol altına alınırken, dumanların tünel içerisinden tamamen tahliye edilmesinin ardından otoyoldaki trafiğin yeniden açılacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tünelde yanan tır nedeniyle 25 kişi dumandan etkilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA