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Giriş Tarihi: 30.5.2023 10:34 Son Güncelleme: 30.5.2023 11:14

AK Partili olduğunu anlayınca çocuğa ekmek satmamıştı: İnceleme başlatıldı

İstanbul Sulgangazi ilçesindeki bir dükkân sahibi ekmek almaya gelen çocuğun AK Partili olduğunu anlayınca "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek kovdu. Çocuğun aile yakınları tepki göstermek için dükkâna gidince bu sefer tehdit ve bıçak saldırısına maruz kaldı. Bu anların görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise dükkân hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Dursun, bugün yaptığı açıklamada ise “Artık eski Türkiye yok!” diyerek dükkânın çalışma ruhsatının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurarak dükkânın mühürlendiğini gösteren görüntüleri paylaştı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili olduğunu anlayınca çocuğa ekmek satmamıştı: İnceleme başlatıldı

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalınca 28 Mayıs'ta Türkiye tekrar sandık başına gitti. İkinci turda yapılan seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.18 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan'ın kazanması sonrasında bu zaferi hazmedemeyenler de oldu. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir dükkâna ekmek almak için giden çocuk, AK Partili olduğu anlaşılınca dükkân sahibinin hakaretlerine maruz kaldı.

"KÖPEKLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Çocuk dükkândan da kovulunca olayı ailesine anlattı. Çocuğun yakınları dükkân sahibine tepki göstermek için dükkâna gidince bu sefer dükkân sahibinin bıçaklı tehditlerine maruz kaldı. Bu anları gösteren görüntüler sosyal medyada da yayınlandı. Görüntülerde dükkan sahibinin "Köpeklere ekmek satmıyoruz" dediğini itiraf ettiği de görülüyor. İlçenin bulunduğu belediye ise olayla ilgili harekete geçti.

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İNCELEME BAŞLATILDI!

Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, olayla ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Dursun, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir! İlçemizde yaşanan olay sonrasında, mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında, ruhsata aykırılıklar tespit edilmiş olup, bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibariyle gerekli cezai işlemlere devam edilecektir" dedi.

O İŞ YERİNİN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ!

Dursun, bugün yaptığı açıklamada ise "Artık eski Türkiye yok!" diyerek dükkânın çalışma ruhsatının iptal edildiğini sosyal medyadan şöyle duyurdu: "Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."

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AK Partili olduğunu anlayınca çocuğa ekmek satmamıştı: İnceleme başlatıldı
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