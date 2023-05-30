Antalya’da görülmemiş vandallık

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesi Ova Hizmet Biriminde çalışan Umut Altaca (28) Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi 2'inci turunda "oy kullanmadığı için" sağlık birimi çalışanı İlhan B. tarafından dövüldüğünü söyleyerek Kınık Jandarma Komutanlığına şikayetçi oldu.

Hastaneden darp raporu alan yaralı Umut Altaca, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İlhan.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İlhan.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir" dedi.

KANLI VİDEO GÖRÜNTÜSÜNÜ DELİL OLARAK SUNDU

Vücudunun değişik bölgelerinden yaralanan Umut Altaca, ofisteki kan izlerinin yer aldığı görüntüleri jandarmaya verdi. Yaralı Altaca ifadesinde, "Geçtiğimiz Pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP Kaş İlçe Başkanlığında seçim sonuçlarının veri girişlerini yapmakta olduğum için oyumu kullanamadığımdan dolayı İlhan.B'nin oyumu kullanmadığımı öğrenerek beni darp ettiğini düşünüyorum. Beni darbeden İlhan.B. ve yanında bulunanlar hakkında şikayetçi ve davacıyım" dedi. Umut Altaca daha sonra yaptığı açıklamada ise, saldırıya uğramasının planlı olduğunu belirterek, "28 Mayıs Pazar günü oyumu kullanmadığım ve fotoğrafla bunu belgelendirmediğim için darp edildim" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemiz Kaş İlçe Hizmetleri Müdürlüğünde meydana gelen tasvip etmediğimiz vahim olay, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na incelenmek üzere havale edilmiştir. Olayın tarafları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere sürecin başlatıldığını ve şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

MENDERES TÜREL SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel sosyal medyadan yaşananlara sert tepki gösterdi. Olayın peşini bırakmayacaklarını da belirten Türel, "Bu demokrasi düşmanı, tahamülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadan bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize geçmiş olsun" diye konuştu.