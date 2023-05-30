BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den muhalefete seçim göndermesi: Artık terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarlar

BBP Lideri Mustafa Destici'nin açıklamaları şöyle:

Cumhur İttifakı'mız çoğunluğu Meclis'te sağladı. Tüm seçilen milletvekillerine hayırlı olsun. Vatansever milletvekillerine hayırlı olmasını diliyorum. Yoksa terör örgütlerine hizmet amacıyla Meclis'e gelenlere inşallah bundan sonra fırsat verilmez. Ya da böyle davranmaya artık onlar da devam etmez. Bunu yeni bir dönem olarak görürler. Artık terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarlar diye düşünüyorum.

Bizim milletin seçtiği hiçbir milletvekiline peşinen karşıtlığımız yok. Herkes düşüncesini net şekilde ifade edebilir, herkes aynı şeyi söylemek zorunda değil. Farklı fikir, düşünce ve tezler olacaktır. Bizim kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Her partinin ve her vekilin terör ile şiddet ile arasına mesafe set koyması gerekir. Bu yapmayıp yine terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmaya devam ederlerse milletimiz de onları dışlamaya devam eder. Hukuk da bu dönem gereğini daha çabuk yapacaktır diye düşünüyorum. Milletimizin ve bizim bunlara tahammülümüz kalmadı. Milletimiz sandıkta bu tercihi ortaya koydu.