BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den muhalefete seçim göndermesi: Artık terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarlar

BBP Lideri Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini değerlendirdi. Destici, "Cumhur İttifakı'mız çoğunluğu Meclis'te sağladı. Tüm seçilen milletvekillerine hayırlı olsun. Vatansever milletvekillerine hayırlı olmasını diliyorum. Yoksa terör örgütlerine hizmet amacıyla Meclis'e gelenlere inşallah bundan sonra fırsat verilmez. Ya da böyle davranmaya artık onlar da devam etmez. Bunu yeni bir dönem olarak görürler. Artık terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarlar diye düşünüyorum." dedi.
BBP Lideri Mustafa Destici'nin açıklamaları şöyle:
Cumhur İttifakı'mız çoğunluğu Meclis'te sağladı. Tüm seçilen milletvekillerine hayırlı olsun. Vatansever milletvekillerine hayırlı olmasını diliyorum. Yoksa terör örgütlerine hizmet amacıyla Meclis'e gelenlere inşallah bundan sonra fırsat verilmez. Ya da böyle davranmaya artık onlar da devam etmez. Bunu yeni bir dönem olarak görürler. Artık terör örgütleri ile aralarına mesafe koyarlar diye düşünüyorum.
Bizim milletin seçtiği hiçbir milletvekiline peşinen karşıtlığımız yok. Herkes düşüncesini net şekilde ifade edebilir, herkes aynı şeyi söylemek zorunda değil. Farklı fikir, düşünce ve tezler olacaktır. Bizim kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Her partinin ve her vekilin terör ile şiddet ile arasına mesafe set koyması gerekir. Bu yapmayıp yine terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmaya devam ederlerse milletimiz de onları dışlamaya devam eder. Hukuk da bu dönem gereğini daha çabuk yapacaktır diye düşünüyorum. Milletimizin ve bizim bunlara tahammülümüz kalmadı. Milletimiz sandıkta bu tercihi ortaya koydu.
Bu seçimde özellikle ABD istihbarat örgütünün ve başkalarının yani emperyalistlerin Türkiye düşmanı bazı ülkelerin Erdoğan'ın gitmesi için çalışma yaptığı bir dönem oldu. Erdoğan'ın devirmek için CIA'in elini soktuğu başka bir seçim daha olmamıştır. Bunlar ileride daha detaylı şekilde konuşulacaktır.
Seçimler halkın iradesinin karşısında kimsenin direnemeyeceğini net şekilde gösterdi. Devletimize, ülkemize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na, Türk milletine, Türkiye dostu ülkelere hayırlı olsun.
KÜLLİYE'DE NELER YAŞANDI?
Normalde planlana program 9'da başlayacaktı ancak Külliye giden yollar o kadar kalabalıklaşmıştı ki Benim evim yakın olmasına rağmen 1,5 saatte ancak gidebildim. Trafik polislerimiz de sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Biz Külliye'ye yaklaştığımızda vatandaşlar arabalarını bırakıp yürüyerek gidiyordu.
Tabi biz oraya vardığımız Devlet Bahçeli bey ve bazı parti Genel Başkanları zaten oraya varmışlardı. Biz orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken orada AK Parti Genel Başkanvekilleri ve bazı devlet büyükleri de oradaydı. Biz orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklerken sohbet ettik. Seçim sonuçlarını orada değerlendirme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmeden önce görevli arkadaşlar bizi makama almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince her birimiz kendisini tebrik ettik. O da bizlere teşekkür etti.
Çalışma ve gayretlerinden dolayı tüm Cumhur İttifakı paydaşlarına teşekkür etti. Orada çok güzel bir görüşme, kavuşma ve buluşma oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları oldu biz de onu dinleyip kendine eşlik ettik. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bizi davet etti çay, kahve içtik. Yine orada bir değerlendirme yaptık. Daha sonrada oradan ayrıldık.
YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI
Cumhur İttifakı ile ideallerimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizi korumayı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı ile birlikte yürümeye devam edeceğiz.
SEÇİM UĞRUNA KİRLİ İLİŞİKİLER
Milliyetçileri adresi Cumhur İttifakı'dır. Muhalefet seçimi kazanma uğruna marjinal örgütlerle bir araya geldi. Muhalefette taban kayması yaşanacak. Muhalefet içindeki milliyetçi-muhafazakar seçmen Cumhur İttifakı'na geçiş yapacak.