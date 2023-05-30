Çekmeköy ve Şile’de ilginç detay

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde yüzde 49.50 oy alırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. Kimsenin yüzde 50+1'lik seçilme sınırını geçememesi üzerine 28 Mayıs'ta Türk demokrasi tarihinde bir ilk olarak ikinci tura gidildi. İkinci tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oy aldı.

İKİ ADAYIN DA ALDIĞI OYLAR TÜRKİYE'NİN PROTOTİPİ

İstanbul'da Çekmeköy ve Şile ilçelerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nın birinci ve ikinci turda aldıkları oylar iki adayın her iki seçimde de Türkiye genelinde aldıkları oylara çok yakın seyretti. Adeta Şile ve Çekmeköy ilçeleri iki adayın Türkiye genelinde aldığı oyların protopi oldu.

İKİ TURDA DA ÇOK YAKIN SONUÇLAR

14 Mayıs'ta yapılan ilk turda Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde yüzde 49.50 alırken Çekmeköy'de bu rakama çok yakın olarak yüzde 49.33 oy aldı. 14 Mayıs'ta Türkiye genelinde yüzde 44.89 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de Türkiye genelindeki oy oranına çok yakın yüzde 45.33 aldı. 28 Mayıs'taki ikinci turda Türkiye genelinde yüzde 52.16 oy alan Recep Tayyip Erdoğan Çekmeköy'de yüzde 51.19, Türkiye genelinde yüzde 47.84 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 48.81 oy aldı.

ÇOK KÜÇÜK FARKLARLA TÜRKİYE'NİN SONUCUNU VERDİ

Çekmeköy'de yaşanan bu durumun benzeri İstanbul'un Şile ilçesinde de yaşandı. Türkiye genelinde ilk turda Yüzde 49.50 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, Şile'de yüzde 48.75 oy aldı. Türkiye genelinde ilk turda yüzde 44.89 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu Şile'de yüzde 45.85 oy aldı. İkinci turda ise Türkiye genelinde yüzde 52.16 oy alan Recep Tayyip Erdoğan Şile'de yüzde 51.18 oy alırken Türkiye genelinde yüzde 47.84 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu da Şile'de yüzde 48.82 oy aldı.