CHP’nin kalesi Hatay ‘Cumhur’ dedi

Başkan Erdoğan, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da oylarını birinci tura göre yaklaşık 2-4 puan yükseltti. Erdoğan'ın oy oranı 4.44 puanla en fazla Kilis'te arttı. Erdoğan bu ilde ilk turdaki yüzde 65.55 olan oyunu yüzde 69.99'a yükseltti. Kahramanmaraş ve Osmaniye'de oyunu 3.89'ar puan artırdı. Kahramanmaraş'ta oylar yüzde 75.77'ye, Osmaniye'de ise yüzde 66.2'ye yükseldi. Elazığ'da 3.1, Gaziantep'te 2.98, Şanlıurfa'da 2.86, Adıyaman'da 2.74, Malatya'da 2.57, Hatay'da 2.1, Diyarbakır'da 1.91 arttı.Bu iller arasında ise Hatay en dikkat çekeni oldu. İlk turda Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığı Hatay'da, depremzedelere yapılan ağır hakaretler sonrası Erdoğan oyunu yüzde 50.14'e çıkararak zafer kazandı. Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 48.3'te kaldı. Bu sonuçla Hatay aynı zamanda, ikinci turda bir ittifaktan diğer ittifaka geçen tek il oldu.