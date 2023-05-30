Erdoğan 81 ilde oylarını artırdı

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda katılım oranı, birinci tura göre yüzde 3.13 azalarak yüzde 85.71 olarak gerçekleşti. Birinci turda 53 milyon 993 bin 714 seçmen, ikinci turda ise 52 milyon 89 bin 286 seçmen oy kullandı. Sadece Tunceli'de bir önceki tura göre seçimlere katılım yüzde 0.12 arttı. İkinci tur oylamada katılımın en yüksek olduğu üç il sırasıyla Düzce, Kütahya, Amasya olurken, Ağrı, Iğdır ve Van'da en düşük katılım sağlandı.Erdoğan 81 ilde de oy oranını artırırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Mardin, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Bingöl, Muş ve Van'da düştü. İkinci turda Erdoğan'ın en fazla oy oranına ulaştığı il yüzde 82.45 ile Bayburt, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 82.81 ile memleketi Tunceli oldu. Erdoğan'ın oy oranını en çok yükselttiği il yüzde 7.39 ile Iğdır olurken, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 5.27 ile Bilecik oldu. Erdoğan bir önceki tura kıyasla oylarını İstanbul'da 1.59, Ankara'da 2.77, İzmir'de 1.39 artırdı.Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illerde de oylarını artırdı. Erdoğan, Bitlis'te ilk turda yüzde 46.45 olan oyunu 49.94'a, Mardin'de 32.2 olan oy oranını 34.9'a, Diyarbakır'da yüzde 26.4 olan oyunu 28.5'e, Şırnak'ta yüzde 21.8 olan oy oranını 23.8'e, Batman'da yüzde 30 olan oy oranını 32.2'ye, Siirt'te yüzde 41.5 olan oy oranını 44.5'e, Hakkâri'de yüzde 24.6 olan oy oranını yüzde 28'e, Ardahan'da yüzde 39 olan oy oranını yüzde 42.3'e, Kars'ta yüzde 39 olan oy oranını 43.7'ye, Ağrı'da yüzde 31.7 olan oy oranını 34.7'ye, Van'da yüzde 35.6 olan oy oranını 38.5'e, Muş'ta yüzde 39.1 olan oy oranını 42.4'e yükseltti.Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ilk turun cumhurbaşkanı adaylarından olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da Erdoğan'ın oy oranı 25.2'den yüzde 33.1'yükseldi.