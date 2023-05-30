Güçlü program güçlü ekonomi

28 Mayıs seçim zaferinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak. Türkiye'nin yurtdışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi. İşte bu açıklamanın detayları:"Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek. Enerji, konut ve gıda enflasyonunu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak.Gıda güvenliği için kırsalda nüfusu tutmak amacıyla adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek.Veriye dayalı olmayan bilgilerle uluslararası alanda algılar oluşturuluyor. Türkiye'nin yurtdışındaki imajına yönelik algıları, karalamaları ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yapılacak.2023'ün ikinci yarısında cari açıkta hızlı bir düşüş bekleniyor. Reel döviz kurunda çok ciddi bir dalgalanma beklenmiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasından sonra Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin liderleri ile bir araya geldi, seçim sonuçları değerlendirildi. Erdoğan, "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.