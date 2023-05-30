İmamoğlu’nun pazartesi manipülasyonu boş çıktı... Vatandaş parasını çekti, İmamoğlu’na tepki gösterdi

"BANKALAR ESKİSİNDEN DAHA FAZLA GÜVEN VE PARA VERDİ"

Fahrettin Çakmak: "Bu tip söylemler her seçimde söylenir. Seçmen üzerinde korku ve panik yaratmak içindir. Fakat seçim sonrası hiç de söyledikleri gibi olmadı. Ekonomi daha güven verdi ve tüm bankalardan ve ATM'lerden rahatlıkla paramızı çekip harcadık. Olumsuz durum yaşanmadı. Söylenenlerin ne kadar boş ve çaresizlik söylemleri olduğunu gördük."

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