İzmir yine yağmura teslim

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş bilmezliğinin faturasını yine vatandaş ödedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir'in dış ilçeleri yetersiz altyapı nedeniyle yine sele teslim oldu.
ARTIK YETER
İzmir'in doğu ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağıştan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Ani yağış sebebiyle Ödemiş, Menderes, Buca, Gaziemir ve Torbalı'dan oluşan su baskınlarından birçok dükkan ve ev olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan trafikteki bazı araçlar da yağışlardan etkilendi. Meteoroloji yetkilileri yağışların batıya doğru kaymasının beklendiğini belirtti.
İzmir'i yine sağanak vurdu, manzara değişmedi | Video
VATANDAŞ İSYANDA
Yaşananlara isyan eden vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. İzmir'in her yağmur sonrası bildik manzaralarla karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşlar; "Artık yeter. Her yağmur yağdığında deyim yerindeyse yüreğimiz ağzımıza geliyor. Altyapı yetersiz. Mazgalların çoğu yeterince temizlenmediği için tıkalı. Artık yeter. Bu çile bitsin istiyoruz." diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i göreve davet etti.