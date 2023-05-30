İzmir yine yağmura teslim

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İzmir'in doğu ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağıştan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Ani yağış sebebiyle Ödemiş, Menderes, Buca, Gaziemir ve Torbalı'dan oluşan su baskınlarından birçok dükkan ve ev olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan trafikteki bazı araçlar da yağışlardan etkilendi. Meteoroloji yetkilileri yağışların batıya doğru kaymasının beklendiğini belirtti.

İzmir'i yine sağanak vurdu, manzara değişmedi | Video