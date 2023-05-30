Kemal Kılıçdaroğlu il yapacağım dediği ilçelerde ne kadar oy aldı? İşte rakamlar

İKİ İLÇEDE DE HEZİMETE UĞRADI

Ancak Kılıçdaroğlu, il sözü verdiği her iki ilçede de adeta hezimete uğradı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan yüzde 68 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 32 oy alabildi. Gebze'de ise yüzde 61'e yüzde 39 ile Kılıçdaroğlu büyük bir farkla kaybetti.

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