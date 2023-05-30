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Giriş Tarihi: 30.5.2023 11:04

Kemal Kılıçdaroğlu il yapacağım dediği ilçelerde ne kadar oy aldı? İşte rakamlar

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden bir gün önce Kocaeli’nin Gebze Bursa’nın İnegöl ilçelerine il olma sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu, iki ilçede de büyük farkla kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kemal Kılıçdaroğlu il yapacağım dediği ilçelerde ne kadar oy aldı? İşte rakamlar

İkinci turda seçimi kazanmak için, yerine getiremeyeceği vaatlerde bulunan Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak seçimlere sayılı saatler kala, Kocaeli'nin Gebze ilçesi sile Bursa'nın İnegöl ilçesi sakinlerine kısa mesaj göndererek, iki ilçeye de il olma sözü verdi.

Kılıçdaroğlu, İnegöllü vatandaşlara gönderdiği kısa mesajda, "Değerli İnegöllüler, 13'ncü Cumhurbaşkanını seçerken, İnegöl için de karar vereceksin. 6 ay içinde İnegöl'ü il yapacağım" diye yazdı.

Gebzelilere gönderdiği mesajda ise, "Yarın sandık başına gidip 13'ncü Cumhurbaşkanını belirleyeceksin. Bu aynı zamanda Gebze için il olma referandumudur. Cumhurbaşkanı seçildiğimde bütün işlemleri tamamlayıp en geç 6 ay içinde Gebze'yi il yapacağıma dair kararlılığımı sizlere belirtmek istiyorum" dedi.

İKİ İLÇEDE DE HEZİMETE UĞRADI

Ancak Kılıçdaroğlu, il sözü verdiği her iki ilçede de adeta hezimete uğradı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan yüzde 68 oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 32 oy alabildi. Gebze'de ise yüzde 61'e yüzde 39 ile Kılıçdaroğlu büyük bir farkla kaybetti.

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Kemal Kılıçdaroğlu il yapacağım dediği ilçelerde ne kadar oy aldı? İşte rakamlar
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