Haberler Gündem Haberleri "Reis" diye bağırınca hakarete uğrayıp dükkandan kovulmuştu! O çocuğun ablası konuştu: Zoruna gitmiş...
Giriş Tarihi: 30.5.2023 16:08 Son Güncelleme: 30.5.2023 16:34

"Reis" diye bağırınca hakarete uğrayıp dükkandan kovulmuştu! O çocuğun ablası konuştu: Zoruna gitmiş...

İstanbul Sultangazi ilçesindeki bir dükkân sahibi, ekmek almaya gelen Musab bin Ümeyir Aksoy'un AK Partili olduğunu anlayınca "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek kovdu. Çocuğun aile yakınları tepki göstermek için dükkâna gidince bu sefer tehdit ve bıçak saldırısına maruz kaldı. Kardeşinin yaşadıklarını anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için zoruna gitti. İçeriye girince de hakaret ederek 'itlere ekmek satmıyorum' diye söylemiş. Kardeşim de sinirlenerek eve geldi. Babama anlattı. Babam da fırına gitti." dedi.

İHA
Reis diye bağırınca hakarete uğrayıp dükkandan kovulmuştu! O çocuğun ablası konuştu: Zoruna gitmiş...

Sultangazi'de seçim günü "Reis" diye bağırdığı için gittiği fırında bir çalışanın hakaret ederek kovduğu Musab Bin Ümeyir Aksoy'un ablası Sümeyye Aksoy konuştu. Kardeşinin yaşadıklarını anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için zoruna gitti" dedi.

Sultangazi'de bir çalışan Kadir Yaran, fırına ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağıran 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy'ı hakaret ederek dükkandan kovmuş, olayı itiraf eden fırın çalışanı, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek çocuğun yakınlarını bıçakla tehdit etmişti. Dükkan mühürlenmişti.

FIRIN ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, fırın çalışanı Kadir Yaran'ın gözaltına alındığı öğrenildi.



"PAZARDAKİLER AYIRMASAYDI ŞU AN HAL NE OLURDU BİLMİYORUM"

Yaşanan olayı anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'nin seçimi kazanması sonrasında mahallede muhtarlığın önünde bir seçim kutlaması vardı. Biz de seçim kutlamasına indik. AK Parti'yi desteklediğimiz için. seçim kutlamasından sonra eve dönerken kardeşime ekmek al gel dedik. O da ekmek almaya fırına giderken arkadaşlarına 'Reis' diye bağırmış.

İstanbul'da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: "İtlere ekmek satmıyoruz" | Video

Fırın çalışanı onu duydu. AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için de zoruna gitti açıkçası. Sinirlenmiş. İçeriye girince de hakaret ederek 'itlere ekmek satmıyorum' diye söylemiş. Kardeşim de sinirlenerek eve geldi. Babama anlattı. Babam da fırına gitti. Bıçağa sarıldı. Orada sosyete pazarı var. Pazardakiler ayırdı. Ayırmasaydı şu an hal ne olurdu bilmiyorum" dedi.

"ÜNLÜLERDEN DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR ALDIK"

Kardeşinin kendisini savunmak amacıyla konuştuğunu da söyleyen Aksoy, "İlçe belediye başkanı aradı konuştuk. Gerekli şeyleri yapacaklarını söyledi. Evraklarda eksiklik varmış. Mühürlenmiş, kapatılmış. Ünlülerden de sosyal medyada paylaşımlar aldık" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da AK Partili çocuğa küfredip dükkandan kovdu: “İtlere ekmek satmıyoruz”

ARKADAŞINA GÖNDER
"Reis" diye bağırınca hakarete uğrayıp dükkandan kovulmuştu! O çocuğun ablası konuştu: Zoruna gitmiş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA