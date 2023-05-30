"Reis" diye bağırınca hakarete uğrayıp dükkandan kovulmuştu! O çocuğun ablası konuştu: Zoruna gitmiş...

Sultangazi'de seçim günü "Reis" diye bağırdığı için gittiği fırında bir çalışanın hakaret ederek kovduğu Musab Bin Ümeyir Aksoy'un ablası Sümeyye Aksoy konuştu. Kardeşinin yaşadıklarını anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için zoruna gitti" dedi.
Sultangazi'de bir çalışan Kadir Yaran, fırına ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağıran 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy'ı hakaret ederek dükkandan kovmuş, olayı itiraf eden fırın çalışanı, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek çocuğun yakınlarını bıçakla tehdit etmişti. Dükkan mühürlenmişti.
FIRIN ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, fırın çalışanı Kadir Yaran'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
"PAZARDAKİLER AYIRMASAYDI ŞU AN HAL NE OLURDU BİLMİYORUM"
Yaşanan olayı anlatan abla Sümeyye Aksoy, "AK Parti'nin seçimi kazanması sonrasında mahallede muhtarlığın önünde bir seçim kutlaması vardı. Biz de seçim kutlamasına indik. AK Parti'yi desteklediğimiz için. seçim kutlamasından sonra eve dönerken kardeşime ekmek al gel dedik. O da ekmek almaya fırına giderken arkadaşlarına 'Reis' diye bağırmış.
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Fırın çalışanı onu duydu. AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için de zoruna gitti açıkçası. Sinirlenmiş. İçeriye girince de hakaret ederek 'itlere ekmek satmıyorum' diye söylemiş. Kardeşim de sinirlenerek eve geldi. Babama anlattı. Babam da fırına gitti. Bıçağa sarıldı. Orada sosyete pazarı var. Pazardakiler ayırdı. Ayırmasaydı şu an hal ne olurdu bilmiyorum" dedi.
"ÜNLÜLERDEN DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR ALDIK"
Kardeşinin kendisini savunmak amacıyla konuştuğunu da söyleyen Aksoy, "İlçe belediye başkanı aradı konuştuk. Gerekli şeyleri yapacaklarını söyledi. Evraklarda eksiklik varmış. Mühürlenmiş, kapatılmış. Ünlülerden de sosyal medyada paylaşımlar aldık" ifadelerini kullandı.