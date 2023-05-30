"Reis" diye bağırınca hakarete uğrayıp dükkandan kovulmuştu! O çocuğun ablası konuştu: Zoruna gitmiş...

Fırın çalışanı onu duydu. AK Parti'yi desteklemediği, düşman olduğu için de zoruna gitti açıkçası. Sinirlenmiş. İçeriye girince de hakaret ederek 'itlere ekmek satmıyorum' diye söylemiş. Kardeşim de sinirlenerek eve geldi. Babama anlattı. Babam da fırına gitti. Bıçağa sarıldı. Orada sosyete pazarı var. Pazardakiler ayırdı. Ayırmasaydı şu an hal ne olurdu bilmiyorum" dedi.