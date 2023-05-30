Rekor yine Harran’dan

Başkan Erdoğan'ın oy rekorunu kırdığı ilçe yine yüzde 95.35 ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesi oldu. Harran'da Erdoğan 39 bin 130 geçerli oydan 37 bin 309'unu aldı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 4.65'te kaldı. Erdoğan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ise yüzde 94.6 oy oranına ulaştı. Sivas'ın Doğanşar ilçesi yüzde 92.63, Trabzon'un Hayrat ilçesi yüzde 90.66, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi yüzde 90.32 oy oranıyla "Erdoğan" dedi. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, hemşerilerine teşekkür ederken Mehmet Temelci (60) ise "Rekorumuzu kimseye kaptırmayız. Her zaman dünya lideri Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Diz çöken değil, dik duran dünya liderine oy verdik" dedi.