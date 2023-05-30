Sosyal medyada dans görüntüleri viral olan vatandaş: Nefsimize uyduk. Bi hâl oldu oynadık

Dans görüntüleri viral olmuştu! "Nefsimize uyduk" | Video

SAKALLI VATANDAŞIN DANS GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU

İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir kutlamada ise bir vatandaş dikkat çekti. Takkeli, sakallı ve şalvarlı vatandaş kutlamalara dâhil olurken, çalan şarkıya eşlik ederek minibüsün üstünde ritme kendini kaptırdı. Bu dans görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu, çokça paylaşıldı. Dans figürleri sosyal medyada viral olan görüntülerden sonra bu görüntülerdeki vatandaş yine sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Vatandaşın açıklaması ise sosyal medyadan "Sosyal medyada viral olan görüntülerin sahibi hacı amcamız açıklama yapıyor, "Nefsimize Uyduk, Bi Hâl Oldu Oynadık" notuyla paylaşıldı.

"NEFSİMİZE UYDUK, Bİ HÂL OLDU OYNADIK"

Vatandaş ilk olarak şunları söyledi: "Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dün akşam bir zafer yaşadık. Bir mutluluk yaşadık. Rehavete kapıldık. Nefsimizden dolayı bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde. Biz böyle bir adam değiliz. Böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık. Nefsimize uyduk. Bi hâl oldu oynadık."

"ZAFERİ KAZANDIK KARDEŞİM. BİR AN NEFSİMİZ COŞTU BU HATAYA DÜŞTÜK"

Sözlerine devam eden vatandaş "Zaferi kazandık kardeşim. Hak ile batılın mücadelesiydi bu. Onlar bize zaten saldırdı. Biz sustuk sustuk sustuk. Bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Biz bunun hata olduğunu zaten biliyoruz. Biz böyle insanlar değiliz" dedi.