‘Takvim cuma günü netleşir’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Mayıs seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni ve kabinenin açıklanması konusunda en geç cuma günü takvimin netleşeceğini belirtti. Kalın, "YSK'nın programı açıklamasıyla takvim netlik kazanacak" dedi. Kalın, "YSK iki kesin sonuç açıklaması yapacak, birisi milletvekili seçimleri, diğeri de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra aynı gün göreve başlama töreni olacak. Buraya vatandaşların yanı sıra uluslararası misafirler ve liderler davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları da burada olacak. Bunların ardından kabine açıklanacak. YSK'nın yapacağı açıklamanın ardından hem Meclis'in hem de Cumhurbaşkanlığı'nın takvimi netleşecek. En geç cuma günü bu takvimin gerçekleşeceğini öngörmek yanlış olmaz. YSK'nın tarihi ne zaman açıklayacağına bağlı" ifadelerini kullandı.