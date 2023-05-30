Tevfik Göksu: Aramızda kalmasın kaybettiler. Ve Adam yine kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın seçim zaferine yönelik değerlendirmede bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin gerçekleştiği gün henüz oy sayımı yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la kameraların karşısına geçerek 'Aramızda kalsın ama kazanıyoruz' diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun provokasyonuna değinen Göksu, "Aramızda kalmasın kaybettiler. Ve Adam yine kazandı" ifadelerini kullandı.

Göksu'nun konuşmasının öncesinde ise İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul yaptığı açılış konuşmasında, "21 yıldır ülkemizi Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yapılan seçimlerde 50 milyonu aşkın vatandaşımızın oy kullanarak tüm dünyaya demokrasi dersi vererek, demokrasi şöleni haline gelen seçimle yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Okul'un konuşmasının ardından İSKİ Olağan Genel Kurulu'nun yapıldığı Saraçhane'deki Başkanlık binasının meclis salonunda alkışlarla birlikte 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.