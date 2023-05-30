Haberler Gündem Haberleri YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin Meclis'teki dağılımı...
Giriş Tarihi: 30.5.2023 14:30 Son Güncelleme: 30.5.2023 14:38

YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin Meclis'teki dağılımı...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi. YSK Başkanı Yener: "AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

YSK Başkanı Yener’den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin Meclis’teki dağılımı...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener "Kesin sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.05 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. 28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür.

Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; AK Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz.

İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.05 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.

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YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin Meclis'teki dağılımı...
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