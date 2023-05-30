YSK Başkanı Yener’den kesin seçim sonuçları açıklaması! İşte partilerin Meclis’teki dağılımı...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.

YSK Başkanı Ahmet Yener "Kesin sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.05 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. 28'inci Dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiş olup yurt içinde 88.92 yurt dışında 53.80 oranında katılım görüşmüştür.



Toplam yüzde 87.05 oranında seçimlere katılım sağlanmış olup; AK Parti'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, YSP'nin 61, TİP'in 4, CHP'in 169, İYİP'in 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz.

İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.05 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.