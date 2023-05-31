Dünya liderleri yemin törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı 2 saat 40 dakika sürdü.Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kabine ne zaman açıklanır?" sorusu üzerine, "YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek. Birçok devlet başkanı gelmek istiyor. Liste şekilleniyor" dedi. Çelik, "Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" iddiaları için ise şunları kaydetti:"Mehmet Bey yakın bir arkadaşımız. Partimizin içinde bir arkadaşımız. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşürken, süreçlere katkı vermek için görüşüyorlar."