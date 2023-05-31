FETÖ’cü ile PKK’lıların tercihi Kılıçdaroğlu oldu

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı için ceza infaz kurumlarında 51 bin 382 tutuklu oy kullandı. Toplam 238 kurumda oy verilen cezaevlerinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 37 bin 663 oy alarak rekor kırdı.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu tutukluların yoğunlukta olduğu Silivri Cezaevi ile PKK'lı militanların ağırlıkta olduğu Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu seçmenlerin tercihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oldu.Toplam 5 bin 96 oyun kullanıldığı Silivri Cezaevi'nde, Kılıçdaroğlu 3 bin 814 oy alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bin 282 oy çıktı. Toplam 2 bin 381 oyun kullanıldığı Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde ise Erdoğan'a 221 oy verilirken, Kılıçdaroğlu'na tam 2 bin 160 oy çıktı. Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı'da 570 oyun 532'si CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verildi. Diyarbakır Kadın Kapalı'da da 135 oyun 114'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.