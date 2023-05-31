Hedef 10 ayda seçmeni geri kazanma

Seçimlerin sonuçlanması ile birlikte AK Parti analizlere de başladı. Öncelikli olarak 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde partinin oylarında yaşanan kaybın analizi yapılıyor. AK Parti'de yapılan çalışma ve tespitler ise şöyle:Nerelerde ne kadar oy kaybı olduğu tespit edilecek. Vatandaşın hangi motivasyon ile oy vermediğine bakılacak.Büyükşehirlerde yaşanan oy kaybının önemli bölümü ekonomi kaynaklı. Bu nedenle ekonomi öncelikli önlemler alınması gerekiyor.Cumhurbaşkanı'nın aldığı oy ile AK Parti'nin aldığı oy arasındaki makas açıldı. Seçmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini gösterdi, AK Parti'ye ise mesaj verdi. AK Parti'nin neden bu noktaya geldiği analiz edilecek.Önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak seçimlere kadar oy kaybının durdurulup hızla eski seviyesine gelmesi sağlanacak.En önemli hedef ise İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi büyükşehirlerin tekrar geri alınması olacak.