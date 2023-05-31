İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan astsubay, polis memuru ile ihraç edilen eski askeri personel tespit edildi. Araların askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan askeri okul öğrencisi ve terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde mahrem imam olduğuna dair beyanlar bulunan toplam 13 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

12 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli 6 ilde 13 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.