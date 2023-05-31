İstanbul’da 14 günde TCG Anadolu’yu 78 bin 902 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu'yu 11 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında 140 bin 55 kişi, 3-15 Mayıs tarihleri arasında İzmir Alsancak Limanındayken 148 bin 424 kişi, 17-30 mayıs tarihleri arasında Sarayburnu kıyısında 78 bin 902 kişi olmak üzere toplam olarak 11 Nisan 30 Mayıs tarihleri arasında liman ziyaret süresince 367 bin 381 kişi tarafından ziyaret edildi. TCG Anadolunun büyük ilgi gördüğü ve her gün binlerce vatandaş tarafından gururla ziyaret edildiği kaydedildi.