Karşıyaka Belediyesi borç batağında, personelin maaşını ödeyemiyor! İşçiler SABAH’a konuştu

CHP'li Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası geçtiğimiz Mart ayında 2 bin 300 işçinin maaşlarını parça parça yatırmasına tepki göstermişti. Özellikle Kent A.Ş çalışanlarının aylıklarını bin- 2 bin liralık dilimler halinde 7-8 taksitte ödendiğine dikkat çeken sendika, o süreçte yaptığı açıklamada çok sayıda çalışanın borçlarını ödeyemediği için tefecilerin eline düştüğünü belirtip, sorunun bir an önce çözülmesini talep etse de değişen bir şey olmamıştı. Bunun üzerine temizlik işleri personeli geçtiğimiz mart ayında iş bırakmıştı.
Başta Karşıyaka Çarşısı olmak üzere birçok yerde çöp dağları oluşmuştu. Apar topar sendika ile görüşen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirtmesinin ardından da eylem sona ermişti. SABAH'ın haberinin ardından işçiler bir miktar ödeme yapıldı, ancak aradan geçen sürede değişen sadece taksit sayılarının azalması oldu. Daha önce 7-8 taksitte ödenen maaşlar 4-5 taksitte ödenmeye başlandı.
BORÇ BATAĞINDAKİ İŞÇİLER SORUNLARINI SABAH'A ANLATTI
Maaşlarını taksit taksit almaya devam ettikleri için borç batağında olan işçiler yaşadıklarını sorunları SABAH'a anlattı. Daha önce SABAH'ın konuyu gündeme getirmesi nedeniyle alacaklarının bir kısmının ödendiğini belirten E.Ö., "SABAH'a sesimizi duyurduğu için çok teşekkür ederiz. Haberiniz ardından maaşlarımızın bir kısmı ödendi ve nefes aldık. Ancak yine aynı sıkıntıları yaşamaya yeniden başladık. Arkadaşlarımızın çoğu borç batağında. Geçen hafta sadece Personel A.Ş.'ye 3 bin liralık bir ödeme yapıldı. Bankalara faiz ödemeye devam ediyoruz. Daha önce maaşlarımız 7-8 taksitte ödeniyordu. Sadece taksit sayısı 4-5'e düştü. 2021 yılından 2 ikramiyemiz hala ödenmedi. Bu ayki ayki maaşımızın yüzde 40'ını alabildik. Evimize ekmek götüremiyoruz" dedi.
BAZI ARKADAŞLARIMIZ ARACINA BENZİN KOYAMIYOR
Seçimden iki gün önce Personel A.Ş.'nin 3 bin liralık ödeme aldığını söyleyen C.K."2019 ikramiyemiz bir yıl önce yattı. İkramiyeler faizsiz şekilde yatırıldığı için bir anlamı olmuyor. Para değerini yitiriyor. Belediyenin bu paraları faizde tutarak değerlendirdiğini düşünüyoruz. Personel A.Ş. Mayıs ayı maaşının 91'lik iki taksitle aldı. Geri kalan yüzde 9'luk bölüm henüz yatmadı. İşin kötü tarafı taksitlerin ne zaman yatacağını söyleyemiyorlar. 10 gün geçiyor. Ansızın hesaba para geliyor. Ev kirası oluyor. Kredi kartı borcu oluyor. Ne zaman alacağımızı bilmiyoruz. Bu nedenle de büyük sorun yaşıyoruz. Sendika ile Karşıyaka Belediye Başkanı'nın arası bozuk. Bizden her ay 475 lira aidat kesiliyor. Ama maaş taksitlerinin ne zaman ödeneceğine dair bile bilgi edinemiyorlar. Bazı arkadaşlarımız aracına benzin koyamıyor. Bankalara faiz ödemekten bıktık. Her ay 3-5 kredi borcu ödeyenler var. Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu" dedi.